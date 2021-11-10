«Вашингтон» отправил выбранного в 1-м раунде драфта-2020 Лапьера в юниорскую лигу Квебека
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«Вашингтон Кэпиталз» отправил нападающего Хендрикса Лапьера в юниорскую лигу Квебека (QMJHL).
19-летний канадский хоккеист продолжит сезон в клубе юниорской лиги «Акади-Батхёрст».
Руководство «Кэпиталс» отправила Лапьера в QMJHL, чтобы не тратить год в его контракте новичка. Год сохраняется при условии, если хоккеист провёл в Национальной хоккейной лиге не более 10 матчей.
В этом сезоне Лапьер провел в НХЛ 6 матчей, в которых забросил одну шайбу. Коэффициент полезности Лапьера "+2". Среднее игровое время 19-летнего канадца за матч составило 9 минут 35 секунд.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» выбрал форварда Хендрикса Лапьера на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году под общим 22-м номером.
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