Соколов, Асташевский, Холодилин и Сердюк вызваны «Авангардом» из ВХЛ на матч с «Куньлунем»

Нападающие клуба Высшей хоккейной лиги «Омские Крылья» Дмитрий Соколов, Семён Асташевский, Никита Холодилин и Егор Сердюк присоединятся к основному составу «Авангарда» перед матчем Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем», сообщает официальная группа «Вконтакте» шоу «Овертайм».

Отметим, что Егор Сердюк уже дебютировал в КХЛ во встрече с московским «Динамо» (1:3).

23-летний Соколов является лучшим бомбардиром «Омских Крыльев» в ВХЛ. Он набрал 20 (12+8) очков в 17 играх. Также Соколов на протяжении двух недель подряд признавался ВХЛ лучшим новичком.

21-летний Асташевский заработал 10 (4+6) очков в 21 матче при полезности «+5».

19-летний Холодилин записал на свой счёт 2 (1+1) очка в 21 игре при полезности «-2».

Напомним, 13 ноября «Авангард» примет в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча стартует в 17:00.