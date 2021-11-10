«Дерзай, капитан!» Акинфеев поздравил Андронова с рекордом по количеству матчей за ЦСКА

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил своего хоккейного одноклубника, капитана «армейцев» Сергея Андронова с рекордом. Ранее Андронов стал лидером по количеству проведённых матчей за ЦСКА. Он сыграл в 536 матчах за клуб и побил достижение Сергея Касатонова.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте хоккейного клуба ЦСКА.

«Сергей, я поздравляю тебя с рекордом. 536 матчей — это очень круто. Думаю, что ещё 536 игр мы будем отмечать совсем скоро. Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, больших побед, хорошего настроения. Самое главное, чтобы травмы обходили тебя стороной. Дерзай, капитан, мы за вас болеем!» — сказал Акинфеев в видеообращении.

15 ноября ЦСКА в Москве примет «Северсталь». Матч начнётся в 19:30 мск.