Блэшилл — о результативности Наместникова: он пожинает плоды, которые заслужил работой

47-летний американский специалист Джефф Блэшилл, возглавляющий «Детройт Ред Уингз», высказался о результативности 28-летнего российского форварда Владислава Наместникова.
«Я прочитал на днях, как Владислав говорит, что ударно потрудился летом. И это заметно. Именно об этом мы с ним говорили в конце прошлого сезона. Чтобы забивать, нужно работать не только над самим броском, но и над многими другими нюансами. Если я не ошибаюсь, в последние четыре года число его реальных голов всегда уступало ожидаемым голам. Так что он много шайб недосчитался. Летом он потратил немало усилий, чтобы исправить ситуацию. Насколько я знаю, он тренировался с коучем по мастерству здесь неподалеку вместе с игроком «Чикаго» Алексом Дебринкэтом и другими хоккеистами. Сейчас он пожинает плоды, которые он заслужил работой», — цитирует Блэшилла русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
В текущем сезоне на счету Наместникова семь заброшенных шайб и две результативные передачи в 14 встречах регулярного чемпионата при коэффициенте полезности «+3».
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