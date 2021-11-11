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НХЛ – об отставке Мюррея из «Анахайма: нет места поведению, сообщавшемуся по горячей линии

НХЛ – об отставке Мюррея из «Анахайма: нет места поведению, сообщавшемуся по горячей линии
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НХЛ выступила с заявлением по поводу отставки 66-летнего канадского функционера Боба Мюррея с поста генерального менеджера «Анахайм Дакс».

«Мы поддерживаем решение Боба Мюррея уйти с поста генерального менеджера «Анахайм Дакс». Лига понимает, что он нуждается в определённых советах и лечении для решения своих личных проблем, но ему нет оправдания и нет места для поведения, о котором недавно сообщалось по горячей линии НХЛ.

Благодарим организацию «Дакс» за оперативную и адекватную реакцию на сообщения по горячей линии. Лига и её клубы стремятся к созданию безопасных и гостеприимных рабочих мест в НХЛ и будут продолжать предпринимать любые действия, необходимые для достижения этой цели», — гласит заявление НХЛ, которое опубликовано в «Твиттере».

Напомним, что изначально Мюррей был отправлен в административный отпуск в связи с расследованием, связанным с профессиональным поведением специалиста, а затем было объявлено о том, что он подал в отставку и при этом начнёт прохождение курса лечения от алкогольной зависимости.

Отметим, что «Анахайм» идёт в НХЛ с серией из 5 побед кряду. Клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 17 очков в 14 матчах и отставая от лидера лишь на один балл.

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