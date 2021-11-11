Экс-генменеджер «Анахайма», начавший лечение от алкоголизма, извинился за своё поведение

66-летний канадский функционер Боб Мюррей, занимавший пост генерального менеджера клуба НХЛ «Анахайм Дакс», принёс извинения за своё неподобающие поведение после того, как официально подал в отставку с вышеупомянутой должности.

«Я хочу извиниться перед всеми, кто пострадал от моего поведения. Я клянусь внести изменения в свою жизнь, начиная с регистрации в программе лечения. Я хочу поблагодарить владельцев «Анахайма», поскольку работа на них была одним из самых ярких моментов моей карьеры. Когда я отойду от работы в «Дакс», я сосредоточу своё внимание на улучшении моей жизни на благо семьи и друзей», — гласит заявление Мюррея, которое приводит пресс-служба «Анахайма» на официальном сайте.

Напомним, что изначально Мюррей был отправлен в административный отпуск в связи с расследованием, связанным с профессиональным поведением специалиста, а затем было объявлено о том, что он подал в отставку и при этом начнёт прохождение курса лечения от алкогольной зависимости.