Лучший снайпер КХЛ прошлого сезона Яшкин набрал первое очко в 11-м матче НХЛ

Нападающий «Аризоны Койотс» Дмитрий Яшкин набрал первое очко в текущем сезоне НХЛ. В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» форвард отдал результативный пас на Эндрю Лэдда. На данный момент счёт в матче 2:1 в пользу «Миннесоты».



Яшкин не мог набрать очков после успешного сезона в КХЛ на протяжении десяти матчей.



Напомним, Яшкин летом стал игроком «Аризоны». Ранее выступал в КХЛ за «Динамо» (с 2019 года). В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив в 59 матчах регулярного чемпионата 38 шайб и отдав 22 голевые передачи. В плей-офф он принял участие в десяти играх, набрав 8 (5+3) результативных баллов.



В Национальной хоккейной лиге Яшкин также играл за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». В 2011 году он был выбран «блюзменами» во втором раунде под общим 41-м номером.

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