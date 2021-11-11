Тренерский штаб сборной России по хоккею присутствовал на матче «Далласа» и «Нэшвилла»

Члены тренерского штаба сборной России присутствовали на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз» (2:4).



Как сообщает в «Твиттере» журналист Брюс ЛеВайн, на игре находились главный тренер российской команды Алексей Жамнов, его ассистент Сергей Гончар, менеджер по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук, а также скаут Владимир Малахов.



В прошедшей встрече на льду четыре российских хоккеиста: вратарь Антон Худобин, нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов в составе «Далласа», а также форвард «Нэшвилла» Яков Тренин.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Игры предварительного этапа состоятся с 9 по 13 февраля.