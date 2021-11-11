«Теперь будем ходить на баскетбол». Шестёркин с подругой посетили матч «Нью-Йорк Никс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вместе с подругой посетили матч Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс» (100:112).
«Очень атмосферно! Теперь будем ходить на баскетбол», — сообщила в «Инстаграме» подруга вратаря Анна Бутусова.
Шестёркин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в десяти матчах, выиграв в шести из них, отбивая 93,1% бросков и пропуская в среднем 2,37 шайбы за игру. Всего на его счету 57 игр в лиге, выиграв в 34 из них, имея процент отражённых бросков 92,3% и коэффициент надёжности 2,55.
«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 17 очков. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (14 ноября).
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