Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Теперь будем ходить на баскетбол». Шестёркин с подругой посетили матч «Нью-Йорк Никс»

«Теперь будем ходить на баскетбол». Шестёркин с подругой посетили матч «Нью-Йорк Никс»
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин вместе с подругой посетили матч Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс» (100:112).

«Очень атмосферно! Теперь будем ходить на баскетбол», — сообщила в «Инстаграме» подруга вратаря Анна Бутусова.

Шестёркин в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги принял участие в десяти матчах, выиграв в шести из них, отбивая 93,1% бросков и пропуская в среднем 2,37 шайбы за игру. Всего на его счету 57 игр в лиге, выиграв в 34 из них, имея процент отражённых бросков 92,3% и коэффициент надёжности 2,55.

«Рейнджерс» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 17 очков. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс» (14 ноября).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021