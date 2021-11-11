Р. Ротенберг: задача на МЧМ — 2022 — выиграть только золото

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о задачах национальной команды на молодёжный чемпионат мира 2022 года.
«Мы хотели бы, чтобы тренерский штаб в таком же составе поехал на молодёжный чемпионат мира, где у нас задача — выиграть только золото. И вся работа будет сводиться к тому, чтобы добиться максимального результата.
»Для нас очень важно, чтобы у нас были собраны профессионалы и в тренерском штабе, и среди персонала, включая медицинский штаб. У нас собраны лучшие специалисты, чтобы помогать ребятам выигрывать, чтобы приезжая из клуба в сборную, это был ещё лучший уровень, нежели в клубах. Такую задачу мы себе ставим — чтобы в сборной России было всё на самом высоком уровне", — цитирует Ротенберга ТАСС.
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