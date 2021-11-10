«Россия превратила Евротур в фарс!» Как наша молодёжка вызвала истерику европейских СМИ

Потом пришлось посыпать голову пеплом и признавать, что команда Ларионова была главной звездой шоу и преподала всем урок.

Год назад в Европе кипели от возмущения – что это Россия себе позволяет? Как так можно, они превращают серьёзный турнир в фарс! Творят что хотят, никого не спрашивая, надо выгнать этих наглецов с Кубка Карьяла!

Чем же провинилась Россия? Всего-навсего тем, что отправила на первый этап Евротура молодёжку в обличье взрослой национальной команды. Это был вынужденный, но изящный ход. Молодёжка в разгар пандемии осталась без всех традиционных подготовительных этапов к чемпионату мира. Турнир четырёх наций – аналог взрослого Евротура – отменили, та же судьба постигла и Суперсерию Россия – Канада. Но ведь готовить-то команду как-то всё равно нужно. Просмотреть кандидатов, нащупать сочетания, объяснить систему игры, да и привыкнуть к жизни в «пузыре», в котором проходил Кубок Карьяла, тоже не будет лишним.

«Россия превратила Евротур в фарс! Есть ли вообще смысл играть?»

Поэтому в Финляндию отправили Игоря Ларионова и его команду. Ох, что тут началось! СМИ и эксперты соревновались, кто побольнее приложит Россию словом, и обвиняли нас чуть ли не в саботаже турнира.

«Евротур превратился в фарс, когда Россия отправила туда команду до 20 лет! Есть ли смысл вообще играть при таком раскладе?» — возмущался бывший главный тренер «Амура» Ханну Йортикка.

«Теперь у Финляндии, Чехии и Швеции есть прекрасная возможность покончить с российским упрямством. Выбросьте, выгоните Россию и Ротенберга с Кубка Карьяла! Россия на протяжении долгих лет создавала себя имя в мировом хоккее, и теперь делает то, что ей нравится, потому что русские думают, что правила им не писаны. Настало время указать им на их место», — призывало издание Iltalehti.

«Конечно, здесь есть определённая деградация Евротура. Русские взяли молодёжную команду, но это только предлог, чтобы придумать для неё ноябрьскую программу подготовки. Считаю, что это не совсем справедливо. Вообще-то мы могли бы договориться и сделать Кубок Карьялы молодёжным турниром», — ворчал главный тренер сборной Чехии Филип Пешан, который и сам под шумок прихватил в Финляндию восемь игроков молодёжки.

Другие участники турнира хотели оспорить решение России, проводили совещания и пытались выставить всё так, что ФХР нарушила правила, так как обязана заявить лучших из доступных игроков, а не вчерашних юниоров.

Весомых аргументов финны, чехи и шведы не нашли и были вынуждены признать, что Россия вправе играть молодёжным составом. «Решение России стало для нас сюрпризом. У нас есть диалог между странами, в нём мы договорились отправлять свои лучшие национальные команды. Хотели бы мы сделать то же самое и отправить молодёжный состав? Нет, такой идеи никогда не было. Мы рассматриваем Евротур как взрослый турнир», — констатировал директор шведской хоккейной ассоциации Улоф Эстблом.

«Русские часто поступают, как хотят. Но на этот раз они оказались правы»

Тем не менее Россия лишь сделала рядовому турниру внезапную рекламу и вывела интерес к нему на новый уровень. А соперники – недооценили нашу молодёжку, на чём и погорели. Первыми в очередь отхватывающих по шапке выстроились финны, которые, очевидно, даже не пытались принимать нашу команду всерьёз. «Могу лишь сказать, что играть против команды U20 будет неинтересно. Конечно, мы сыграем, если будет нужно, но меня этот матч никак не заинтересует», — снисходительно говорил Юкка Ялонен перед игрой.

Финны огребли по полной – 6:2, и сразу же их СМИ стали посыпать голову пеплом. «Шоковая терапия! Молодёжная сборная России унизила Финляндию. Это было позорное поражение. Бесстрашные русские мальчики были на высоте, а робкие чемпионы – скулили. Случившееся – одна из самых скандальных и позорных страниц в новейшей истории финского хоккея», — писал Ilta Sanomat.

«Вышли мальчики и сокрушили мужчин. То, что произошло вчера вечером в Хельсинки, — не что иное, как самый большой «взрыв» в истории турнира. Да, это один из самых больших сюрпризов, его автором стала молодёжная сборная России», — отмечал Aftonbladet.

Дальше – больше. Шведы оказались более готовыми противостоять главной сенсации турнира и не позволили нашей молодёжке разгуляться по полной, но всё равно с большим трудом сопротивлялись напористому сопернику, который показывал фееричный, умный и невероятно красивый хоккей.

Наши пропустили первыми (на 56-й минуте!), но даже в такой непростой ситуации смогли вырвать победу, сравняв счёт за минуту до сирены, а затем закончив дело в буллитной серии. Последними пали чехи, которые привезли самый сильный состав из четырёх сборных. Так было на бумаге, а на льду Россия не давала им поднять головы и одержала сухую и убедительную победу.

«Тренер сборной Чехии Филип Пешан был в ярости, когда узнал, что русские привезли на Кубок Карьяла команду до 20 лет. Он говорил, что Евротур деградировал из-за решения русских. В итоге эта «деградация» всё и выиграла», — вынуждены были констатировать в Isport.cz.

«Раскритикованная в пух и прах Россия приехала на Кубок Карьяла молодёжной командой. А теперь они захватили, сделали всё шоу. Они предложили соперникам и зрителям чистый наступательный хоккей. Честно говоря, нынешний Евротур изначально выглядел не очень привлекательно — нет больших имён из КХЛ и остальной Европы, но зато российская молодёжь неожиданно прибавила турниру мирового класса. Артистизм и известность молодых русских парней будут только расти, они стали катализатором для всего турнира», — признавал Aftonbladet.

«Россия поступила правильно, нарушив договор. Россия часто поступает так, как хочет, но на этот раз русские оказались абсолютно правы. Когда всё идёт не так, как обычно, нужно думать и поступать по-новому. Кубок Каряла был бы намного веселее, если бы все страны прислали туда свои молодёжные команды», — заключил Dagens Nyheter.

В этот раз Россия вновь отправляет в Хельсинки практически молодёжную сборную, но уже не слышно истерик и призывов отстранить нашу команду. Видимо, европейцы выучили урок, о котором никогда нельзя забывать в спорте. Не недооценивай соперника, за это можно поплатиться.