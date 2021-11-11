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Галиев — лидер по ожидаемым голам в КХЛ, Диц — первый по общему пробегу

Галиев — лидер по ожидаемым голам в КХЛ, Диц — первый по общему пробегу
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Континентальная хоккейная лига сообщила об итогах первой части регулярного чемпионата-2021/2022 с использованием умных шайб.

Одной из новинок сезона стал показатель xG, подсчитывающий ожидаемые голы. Лидером по этому показателю является нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев. На деле форвард забросил 14 шайб, а сумма всех его бросков даёт показатель 12. В топ-5 также вошли Теэму Пулккинен («Трактор», 11), Маркус Гранлунд («Салават Юлаев», 9,5), Кенни Агостино («Торпедо», 9,1) и Даррен Диц («Барыс», 8,9).

Лучший снайпер сезона Нико Оямяки из «Витязя» идёт шестым со значением 8,8 при 19 реальных голах.

Лидером по общему пробегу является Даррен Диц, который в этом сезоне уже преодолел дистанцию в 149 км и 326 метров. В пятёрку лидеров также входят Никита Нестеров из ЦСКА (142 км), Зият Пайгин из «Торпедо» (136,8 км), Андрей Локтионов из «Спартака» (136,1 км) и Брайан О’Нилл из «Йокерита» (134,3 км).

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