Галиев — лидер по ожидаемым голам в КХЛ, Диц — первый по общему пробегу

Континентальная хоккейная лига сообщила об итогах первой части регулярного чемпионата-2021/2022 с использованием умных шайб.
Одной из новинок сезона стал показатель xG, подсчитывающий ожидаемые голы. Лидером по этому показателю является нападающий московского «Динамо» Станислав Галиев. На деле форвард забросил 14 шайб, а сумма всех его бросков даёт показатель 12. В топ-5 также вошли Теэму Пулккинен («Трактор», 11), Маркус Гранлунд («Салават Юлаев», 9,5), Кенни Агостино («Торпедо», 9,1) и Даррен Диц («Барыс», 8,9).
Лучший снайпер сезона Нико Оямяки из «Витязя» идёт шестым со значением 8,8 при 19 реальных голах.
Лидером по общему пробегу является Даррен Диц, который в этом сезоне уже преодолел дистанцию в 149 км и 326 метров. В пятёрку лидеров также входят Никита Нестеров из ЦСКА (142 км), Зият Пайгин из «Торпедо» (136,8 км), Андрей Локтионов из «Спартака» (136,1 км) и Брайан О’Нилл из «Йокерита» (134,3 км).
- 11 ноября 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:35
-
13:16
-
12:59
-
12:51
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:02
-
11:39
-
11:29
-
11:01
-
10:48
-
10:42
-
10:31
-
10:24
-
10:09
-
09:45
-
09:34
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:29
-
08:15
-
07:31
-
07:10
-
07:02
-
06:26
-
06:14
-
04:12
-
03:57
-
03:50