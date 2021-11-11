Два игрока сборной Беларуси не сыграют из-за потери багажа. Команда летела через Москву
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Два игрока сборной Беларуси – форварды Юрий Скоренов («СКА-Нева») и Илья Усов («Динамо» Минск) не сыграют за национальную сборную на товарищеском турнире из-за потери багажа. Об этом сообщил комментатор трансляции матча Беларусь – Австрия на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.
Как сообщает источник, хоккеисты не принимают участия в матче из-за того, что их багаж не прилетел. Ранее официальный сайт Федерации хоккея Беларуси писал, что команда выполняла рейс с пересадкой в Москве.
Встреча Беларусь – Австрия проходит в эти минуты в Словении. После первого периода счёт в матче равный – 1:1. В составе белорусской сборной отличился Иван Дроздов, ему ассистировали Роман Горбунов и Артур Гаврус.
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