Два игрока сборной Беларуси не сыграют из-за потери багажа. Команда летела через Москву

Два игрока сборной Беларуси – форварды Юрий Скоренов («СКА-Нева») и Илья Усов («Динамо» Минск) не сыграют за национальную сборную на товарищеском турнире из-за потери багажа. Об этом сообщил комментатор трансляции матча Беларусь – Австрия на YouTube-канале Федерации хоккея Беларуси.

Как сообщает источник, хоккеисты не принимают участия в матче из-за того, что их багаж не прилетел. Ранее официальный сайт Федерации хоккея Беларуси писал, что команда выполняла рейс с пересадкой в Москве.

Встреча Беларусь – Австрия проходит в эти минуты в Словении. После первого периода счёт в матче равный – 1:1. В составе белорусской сборной отличился Иван Дроздов, ему ассистировали Роман Горбунов и Артур Гаврус.