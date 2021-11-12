И. Воробьёв: в КХЛ ушла игра в углах. Команды, способные атаковать, не ставят «автобусы»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал о тактических построениях в команде и позитивных сдвигах в матчах КХЛ.

«Мы играли «один-два-два» уже в прошлом чемпионате, старались быстро переходить из обороны в атаку. С новой формой судейства не надо отсиживаться в обороне, лучше играть в атаке, лезть на ворота соперника. Я доволен, что в КХЛ ввели правило «второй руки», которое есть в НХЛ. Хоккей стал интереснее, ушла игра в углах. Команды, способные атаковать и обладающие мастеровитыми игроками, стараются искать своё счастье впереди, а не ставить «автобусы».



Важно, чтобы хоккей в КХЛ остался на этом же уровне и продолжал быть зрелищным. Именно из-за изменений в правилах стал приветствоваться атакующий хоккей, а не оборонительный. Результатов вроде 1:0 или 2:1 становится всё меньше, команды начали много забивать. Несомненно, это отличная реклама для лиги», – сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.