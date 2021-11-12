«Хоккей в КХЛ поменялся в лучшую сторону». Интервью с тренером лидера лиги

Илья Воробьёв рассказал о нюансах работы в «Металлурге» и раскрыл секрет, за счёт чего команда так сильно прибавила.

Магнитогорский «Металлург» – единоличный лидер регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022. Главный тренер уральцев Илья Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» рассказал об игре и составе своей команды, выразил мнение, что хоккей в нашей лиге изменился в лучшую сторону и объяснил, почему в «Магнитке» сделали ставку на быстрых и негабаритных нападающих.

«С новой формой судейства не надо отсиживаться в обороне»

— Как оцените первую половину регулярного чемпионата?

— По составу сейчас в лиге много равных команд, просто мы здорово сработали в общем плане. Брали своё лучшим меньшинством, входили в топ-3 по реализации большинства, хорошо выглядели при игре «пять на пять», вратари тоже много выручали. До конца октября нас не мучили серьёзные травмы и болезни, именно поэтому дистанция пройдена с хорошими показателями, но впереди ещё много работы.

— Что поменяли в игре и тактике «Металлурга» по сравнению с прошлым сезоном?

— Мы играли «один-два-два» уже в прошлом чемпионате, старались быстро переходить из обороны в атаку. С новой формой судейства не надо отсиживаться в обороне, лучше играть в атаке, лезть на ворота соперника. Я доволен, что в КХЛ ввели правило «второй руки», которое есть в НХЛ. Хоккей стал интереснее, ушла игра в углах. Команды, способные атаковать и обладающие мастеровитыми игроками, стараются искать своё счастье впереди, а не ставить «автобусы».

— Это позитивный сдвиг.

— Важно, чтобы хоккей в КХЛ остался на этом же уровне и продолжал быть зрелищным. Именно из-за изменений в правилах стал приветствоваться атакующий хоккей, а не оборонительный. Результатов вроде 1:0 или 2:1 становится всё меньше, команды начали много забивать. Несомненно, это отличная реклама для лиги.

— Значит, хоккей в лиге, на ваш взгляд, сильно изменился?

— Он поменялся в лучшую сторону. Команды, которые больше атакуют, находятся в верхней части турнирной таблицы. Это важный аспект. Причём как для лиги, так и для нашего хоккея в целом.

«В атаке мы сделали ставку на играющих и быстрых ребят»

— Тот же «Авангард» многие эксперты характеризуют как команду с мышцами и силой, а у вас ставка на менее габаритных, но быстрых и техничных ребят?

— У нас есть и габаритные хоккеисты, но в атаке мы действительно сделали ставку на играющих и быстрых ребят.

— Вы довольны своим тренерским штабом?

— На данный момент все линии сработали. Марк Френч отвечает за большинство, Виктор Игнатьев за меньшинство и за работу в обороне, Клемен Мохорич за игру вратарей.

— В клубе угадали с иностранцами и с селекцией в целом?

— На сегодняшний день ребята, в том числе и проводящие в КХЛ свой первый сезон нападающие Джош Карри и Филипп Майе, проявили себя здорово. Жду, что все будут продолжать в том же ключе и дальше.

— Защитника Линуса Хульстрёма брали с прицелом на большинство?

— Да, он больше атакующий защитник. Конечно, ошибки случаются у всех, ведь хоккей – игра ошибок. У Линуса очень важная роль при игре в большинстве.

— Пришедшие из «Барыса» Маклюков и Акользин вписались в ваши схемы?

— Мы звали этих хоккеистов на определённые роли, с которыми они справляются. Мы ими довольны.

— Как оцените прошедший обмен Прохоркина на Зернова?

— Отвечу так: Дениса Зернова мы хотели заполучить в свои ряды ещё в 2017 году, когда он выступал за «Ладу». Тогда не получилось, зато теперь нам удался обмен.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«В конце уже выжимали из себя всё на характере»

— При вас в «Металлурге» здорово заиграли хоккеисты среднего возраста – Коростелёв, Голдобин.

— Когда мы приглашали Коростелёва из ЦСКА, то уже понимали, кого брали и какой у этого парня талант. Это была хорошая сделка для «Металлурга», мы ей довольны. Собственно говоря, как и переход Голдобина, которого мы знаем уже второй год. Потенциал у них есть, все ребята взрослеют и показывают, на что они способны. Главное, не сбавлять обороты и продолжать трудиться.

— Как оцените развитие молодого и талантливого Юрова?

— Парень родился 22 декабря 2003 года. Сейчас идёт процесс его плавного подведения к взрослому хоккею. Он у нас играл и в центре, и с краю. Своё место в составе надо выгрызать. Когда можем, мы его командируем в «Стальные Лисы» для набора игровой практики, чтобы он там был на ведущих ролях. Человек развивается, у него большое будущее. Сейчас он проходит тот процесс, который должен пройти. Надо завоевать место в составе не как лимитчику, а как хорошему игроку.

— К вратарям у вас претензий нет?

— Вратарское искусство сложное, давайте здесь обойдёмся без комментариев.

— Почему решили отказаться от услуг Богдана Потехина?

— В силу внутрикомандных причин нами было принято такое решение.

— Перед Евротуром «Магнитка» проиграла два матча подряд. Было видно, что команда устала. Это так?

— В 27 матчах у нас всего четыре поражения. В конце уже выжимали из себя всё на характере, подкосили сезонный вирус и травмы, ребята устали. Мы ждали перерыва, чтобы заболевшие хоккеисты смогли поправиться и восстановиться. Увы, есть и травмированные игроки.

«Очень рад за Овечкина. Было бы круто иметь в североамериканской лиге лучшего снайпера, родившегося в России»

— Недавно «Салавату» засчитали техническое поражение из-за того, что команда не сыграла с «Трактором» и была посажена местным Роспотребнадзором на недельный карантин. Как считаете, что вообще делать в таких ситуациях?

— Сложный вопрос. Позицию лиги по вирусам мы знаем: надо выходить и играть. Видел ребят, которые выходили на лёд после сезонного вируса и играли вполсилы, так как организму нужно время для полного восстановления, реабилитации и набора формы. Увы, вот такая сейчас непростая ситуация.

— Напоследок не могу не спросить про Александра Овечкина и его продолжающейся исторической снайперской гонкой в НХЛ. Следите за ней?

— Конечно. Очень рад за Александра. Желаю ему побить главный снайперский рекорд лиги, принадлежащий Уэйну Гретцки. Согласитесь, было бы круто иметь лучшего снайпера в истории североамериканской лиги, родившегося в России. Красивая история, так что продолжаем болеть за Сашу.

— Никита Кучеров – один из ваших самых любимых игроков. Расстроены его травмой?

— Знаю, что Никита получил травму. Хочется пожелать ему скорейшего восстановления, чтобы он успел набрать необходимые кондиции до Олимпиады. К слову, как и всем остальным нашим ребятам – Евгению Малкину и другим. Чтобы все были целы, здоровы и максимально помогли российской сборной в Пекине.