«Оттава» поместила российского защитника Никиту Зайцева в COVID-протокол

Пресс-служба «Оттавы Сенаторз» накануне встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» в «Твиттере» сообщает, что 30-летний российский защитник Никита Зайцев помещён в COVID-протокол.
Отмечается, что в отсутствие Зайцева его место в составе займёт 21-летний финский защитник Ласси Томсон, который дебютирует в НХЛ.
В прошлом матче с «Бостон Брюинз» Зайцев забросил первую шайбу в текущем сезоне и тем самым набрал первый балл за результативность.
Ранее сообщалось, что в COVID-протокол «Оттавы Сенаторз» попали восемь хоккеистов. Это Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гамбрелл, Джош Браун, Алекс Форментон, Виктор Мете, Мэтт Мюррей и Остин Уотсон. Также в нём числится и тренер Джек Капуано.
В следующей встрече «Сенаторз» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится 12 ноября, начало – 3:00 мск.
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