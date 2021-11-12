В матче «Детройт» — «Вашингтон» забит полностью русский гол, автором которого стал Орлов
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В Детройте (США) в эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут – 2:0.
Счёт в матч был открыт на 13-й минуте – мощным щелчком в одно касание шайбу в ворота «Детройта» отправил 30-летний российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов. Ему ассистировали соотечественники форварды Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
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Для Орлова это результативное действие стало 6-м (2+4) в сезоне. Соавторы его заброшенной шайбы Кузнецов и Овечкин набрали 17-е (5+12) и 22-е (11+11) очко соответственно.
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