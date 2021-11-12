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Овечкин впервые за 59 матчей не нанёс ни одного броска в створ

Овечкин впервые за 59 матчей не нанёс ни одного броска в створ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые за 59 матчей не нанёс ни одного удара в створ.

Такое произошло четвёртый раз с начала сезона-2018/2019. За это время он принял участие в 206 матчах. Россиянин – лидер по броскам в НХЛ в этом сезоне (60). В среднем Овечкин наносит по 5 бросков за матч.

Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали россиянин Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. Примечательно, что голе Орлова приняли участие Овечкин и Евгений Кузнецов. На их счету по одной результативной передаче.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

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