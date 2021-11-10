Овечкин может стать самым ярким ветераном в истории НХЛ. Его превосходит только Лемье

Ни для кого не секрет, что с возрастом физических возможностей у человека становится всё меньше. От этого не застрахованы даже профессиональные спортсмены. Лишь самые тренированные из них способны сохранять высочайший уровень до 35 и более лет. У большинства игроков к этим годам форма так или иначе идёт на спад, но, как и везде, бывают и исключения – к примеру, теннисист Роджер Федерер, который только на рубеже 40-летия стал мучиться с травмами, но, даже несмотря на это, всё ещё восхищает публику во время редких появлений на корте; футболист Хоакин, в свои 40 дающий фору многим молодым игрокам севильского «Бетиса» и всего испанского чемпионата; и легендарный боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, даже в 45 лет способный одним ударом отправить в нокаут более молодого соперника.

В хоккее такие «нестареющие» персоны тоже имеются. Чего стоит один только Яромир Ягр – великому чеху вот-вот стукнет 50, но он всё ещё выходит на лёд в составе родного клуба «Кладно». В этом сезоне с 13 очками в 19 матчах он является третьим бомбардиром «рыцарей»!

В НХЛ продолжают играть многие ветераны, включая 36-летнего Райана Гецлафа, недавно ставшего самым результативным игроком в истории «Анахайма», 42-летнего Джо Торнтона, не оставившего попыток завоевать-таки Кубок Стэнли, и 44-летнего Здено Хару, который под конец (или ещё нет?) карьеры вернулся в «Айлендерс», откуда начинался его путь в Северной Америке.

Если же говорить о россиянах, то первыми на ум приходят примеры Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и Сергея Фёдорова. Легендарный защитник завершил выступления на пике, в 40 лет выиграв с «Детройтом» второй подряд Кубок Стэнли, Профессор в 41 год стал автором самой важной, по его словам, шайбы в его карьере, а нынешний главный тренер ЦСКА, под конец периода в НХЛ отправившийся на помощь Александру Овечкину в «Вашингтон», в 38 лет забил гол, впервые за четыре сезона позволивший «Кэпиталз» выйти в плей-офф, а ещё через год стал автором решающей шайбы в противостоянии с «Рейнджерс», подарившей «столичным» первую с 1998 года путёвку во второй раунд Кубка Стэнли.

Спустя 12 лет после тех событий уже Овечкин – давно не такой молодой и только начинающий восхождение к статусу легенды мирового хоккея – в свои 36 является самым звёздным ветераном НХЛ. За это время Александр снял все вопросы о своём величии – не успевают сотни тысяч, а то миллионы хоккейных болельщиков посмаковать одно его достижение, как буквально через пару дней он устанавливает новое и вновь заставляет общественность говорить о себе в восторженных тонах. Хотя, казалось бы, сейчас Великая Восьмёрка преследует только одну цель – побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Однако в последних матчах Овечкин, помимо повторения результата Бретта Халла по голам в НХЛ, достиг ещё нескольких отметок. В частности, в игре с «Флоридой» он вошёл в топ-30 бомбардиров в истории лиги, а во встрече с «Баффало» вышел на единоличное 29-е место, оторвавшись от Дениса Савара и Дэйва Андрейчука.

Также Александр отдал 600-ю голевую передачу в карьере, став лишь вторым игроком в истории «Вашингтона», достигшим подобного результата, и пятым россиянином. Возможность оказаться в двойке лучших у него есть и среди соотечественников.

Уже сейчас Овечкин является одним из самых ярких ветеранов не только нынешнего поколения, но и за всю историю НХЛ. Об этом можно говорить с полной уверенностью, ведь он начал нынешний сезон так вдохновенно, как не начинал, кажется, никогда. 21 очко в 12 матчах – капитан «Вашингтона» переплюнул сам себя. Тяжело сказать, что ещё, кроме отличной физической подготовки, поспособствовало такому зажигательному старту – погоня за рекордом Гретцки, полноценное возвращение болельщиков на трибуны или же всё сразу, — но Александр рвёт и мечет практически на каждом углу площадки. Даже в обороне.

Единственный игрок в возрасте от 36 лет и старше, который добирался до показателя как минимум 20 очков быстрее Овечкина, — Марио Лемье. В сезоне-2002/2003 37-летнему на тот момент форварду «Питтсбурга» удалось сделать это за девять матчей, а уже после 10 на его счету было 23 результативных действия. Тот чемпионат Лемье закончил с 91 очком, которое он набрал всего за 67 матчей! В таком солидном для спорта возрасте этого не смог совершить даже сам Уэйн Гретцки. А представьте, каким был бы результат СуперМарио, если бы он отыграл все матчи!

К сожалению, здоровье не позволило легенде «Питтсбурга» показать всё, на что он ещё был способен в те годы. Будем надеяться, что Овечкину удастся избежать этой участи и мы будем регулярно видеть его на площадке хотя бы до конца сезона-2025/2026 – именно тогда закончится действующий контракт Александра с «Вашингтоном». Судя по его текущей форме, есть все основания предполагать, что обороты он сбавит ещё не скоро. В таком случае у Овечкина будет ещё не один шанс превзойти достижение Лемье и стать самым ярким ветераном в истории НХЛ.