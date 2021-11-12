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Епанчинцев: СКА имеет самую глубокую молодёжную систему, но с ними можно бороться

Епанчинцев: СКА имеет самую глубокую молодёжную систему, но с ними можно бороться
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Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Вадим Епанчинцев прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне ВХЛ.

«Уже говорил о том, что на чемпионов в ВХЛ особый настрой. Наша команда это почувствовала на стыке сентября и октября, когда в турне по маршруту Альметьевск — Ижевск — Пермь — Нефтекамск потерпели три поражения. Тренерский штаб порадовало, что уроки были извлечены — команда профессионально прошла через небольшой спад, вернула свой победный ход.

В последней домашней серии матчи получились разными, объединило их одно — результат. Последнюю встречу с «Ладой» (3:2) отмечу отдельно — соперник летом очень прилично укрепился, способен решать максимальные задачи. Тем не менее с Тольятти мы сыграли правильно, по заданию. Перебросали, переблокировали — и, даже уступая в счёте, не дали оппонентам шансов на победу.

По потерянным очкам сегодня третьи в лиге? Мы уже принимали дома и «СКА-Неву», и «Динамо», оба раза ушли в овертайм, оба раза взяли лишь одно очко. Питер и год назад был силён, но в этом сезоне обе городские команды ещё добавили. Особенно невские армейцы, которых активно подпитывает талантливыми хоккеистами главный клуб системы — СКА из КХЛ. Это не сюрприз, известно, что у СКА самая глубокая молодёжная система в России, неслучайно сейчас она представлена и в первой сборной в Финляндии, и в олимпийской — в Германии.

Но я не скажу, что с Санкт-Петербургом нельзя бороться. Год назад мы это доказали. Видим те моменты, которые можно использовать против данных команд и в этом сезоне.

Пропустили примерно столько же, сколько «СКА-Нева» и «Динамо», но по заброшенным отстаём от армейцев на 17 шайб? В этом наш резерв, немного впереди не только СКА, но и Новокузнецк с «Горняком». Создаём много моментов, но пока страдает реализация.

ВХЛ — плотная и прогрессирующая лига, на плей-офф реально претендуют 25 команд из 27. На границе кубковой зоны — именитые Омск, Казань, Челябинск, Альметьевск, от временных спадов никто не застрахован», — цитирует Епанчинцева Russia-Hockey.ru.

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