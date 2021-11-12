Мама погибшего 21-летнего экс-хоккеиста МХК «Липецк» сообщила о причине смерти сына

Евгения Болтова, мама погибшего экс-хоккеиста МХК «Липецк» и воспитанника магнитогорского «Металлурга» Андрея Болтова, рассказала о произошедшей трагедии.



«Трагедия произошла в этом году, в конце августа на озере Смолино. Такие происшествия называют «травмой ныряльщика». Андрей нырнул в воду и сильно ударился головой о камень. Скорая, пятая городская больница. Врачи сразу поставили страшный диагноз — компрессионно-осколочный перелом пятого шейного позвонка. Это очень тяжелая травма. Шансов, что он встанет на ноги и выживет, было не так много.



Врачи-нейрохирурги первой областной больницы провели операцию. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Все уходовые процедуры проводились, как это было необходимо. Врачи говорили, что сейчас сам организм должен бороться. Потом случилась одна пневмония. Сын её перенёс, но вторую уже не смог. Врачи два с лишним месяца боролись за его жизнь и здоровье. Я им благодарна, они сделали всё, что могли.



Нет, это была не коронавирусная инфекция. Просто в таких «лежачих» случаях обычно человек переносит пневмонию. Андрей здоровый, сильный, но побороть и такую травму, и последующие рецидивы, к сожалению, не смог...



Андрей говорил, что ему надоела «кочевая» жизнь хоккеиста, захотелось какой-то «оседлости», получить образование. Он сначала ушёл из «Липецка». Увлёкся новым направлением в хоккее — шорт-хоккеем, где идёт игра три на три. Приехал в Челябинск. Поступил на спортфак ЮУрГУ. Планировал учиться и играть в студенческой хоккейной лиге. Он сам говорил, улыбаясь — выучусь, стану физруком. Он хотел связать свою жизнь со спортом.



Несмотря ни на что, эта трагедия должна стать уроком для других, для тех, кто играет с жизнью в прятки. Нужно дорожить жизнью, ценить её и не совершать ошибок, которые могут привести к трагедии, к травмам и даже гибели», — цитирует маму Болтова «Комсомольская правда — Челябинск».