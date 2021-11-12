Сушинский: в «Салавате» появилась команда. Сейчас не всё зависит от Хартикайнена

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева».



«Разве финское звено «Салавата» плохо играет? Считаю, что в Уфе наоборот в этом году появилась команда. Они наконец-то сплотились, наконец-то играют в какую-то систему, даже очень неплохую. У них большой потенциал.



Сейчас не всё зависит от Хартикайнена. Когда человек может, он всегда сможет. Бывают спады, но в основную работу он всегда добавит, выложится, забьёт и отдаст своё, очень полезно будет играть. Возможно, это даже плюс, если сейчас он не в хорошей форме. Значит, к плей-офф подойдёт в хорошей», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.