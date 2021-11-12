Форвард «Торпедо» Заар: знал, что в России отлично играют в хоккей и что Путин — президент

Шведский нападающий нижегородского «Торпедо» Даниэль Заар ответил на вопрос о том, что он знал о России до переезда в Континентальную хоккейную лигу.

«Я не знал многого о стране, но знал, что в России отлично играют в хоккей. Поскольку часто смотрел различные международные соревнования с участием национальных сборных. Также я знал, что президентом России является Владимир Путин. С остальными вещами мне только предстояло познакомиться при переезде», — приводит слова Заара официальный сайт «Торпедо».

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Заар провёл за нижегородский клуб 26 матчей, в которых смог набрать 14 (4+10) очков.

16 ноября в 19:00 «Торпедо» у себя дома примет уфимский «Салават Юлаев».