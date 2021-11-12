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37-летний Эрик Стаал не намерен завершать карьеру в НХЛ

37-летний Эрик Стаал не намерен завершать карьеру в НХЛ
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37-летний канадский нападающий Эрик Стаал не намерен завершать профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге.

По информации The Athletic, Стаал в данный момент продолжает поиски нового клуба. Хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

Напомним, последней командой Стаала в НХЛ стал «Монреаль», с которым Эрик дошёл до финала Кубка Стэнли 2021 года. В плей-офф того же года Эрик Стаал набрал 8 (2+6) очков в 21 матче.

За свою карьеру в Национальной хоккейной лиге канадский хоккеист успел поиграть за «Каролину Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесоту Уайлд», «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Всего он провел в НХЛ 1293 матча и набрал 1034 (441+593) балла результативности.

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