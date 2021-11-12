Торторелла: думал, «Вашингтон» никогда не выиграет. Овечкин взял Кубок, изменив свою игру
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63-летний американский специалист Джон Торторелла, ранее возглавлявший «Коламбус Блю Джекетс», заявил, что на победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли 2018 года повлияло изменение стиля игры лидера «столичных» Александра Овечкина.
«Вот взять Овечкина, я вообще думал, что они в «Вашингтоне» никогда не выиграют. Но Ови немного изменил свою игру, и они взяли Кубок Стэнли», — приводит слова Тортореллы официальный твиттер-аккаунт ESPN.
Напомним, ранее в этом же эфире ESPN Торторелла заявил, что нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду нужно поменять свой стиль игры для того, чтобы его команда боролась за Кубок Стэнли.
В ночь с 12 на 13 ноября «Вашингтон» встретится «Коламбусом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 03:00 мск.
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