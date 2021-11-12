Легионеры минского «Динамо» собрали трактор на заводе

В пятницу, 12 ноября, хоккеисты минского «Динамо» побывали на тракторном заводе в столице Беларуси. Это произошло в рамках партнёрства завода с Федерацией хоккея по развитию детско-юношеского спорта страны.
«Во-первых, очень нравится то, как люди здесь работают. То, какая отлаженная работа, чистота, профессионализм. То есть, честно, я не ожидал увидеть то, как люди здесь слаженно работают», — приводит телеканал «СТВ» слова нападающего минского «Динамо» Кирилла Воронина.
Затем хоккеисты прибыли в центр комплектации машин. Там им предоставили возможность самостоятельно собрать трактор.
В числе посетивших Минский тракторный завод были: Павел Варфоломеев, Кирилл Воронин, Якуб Крейчик, Антон Линдхольм, Маттиас Теденбю, а также другие хоккеисты белорусского клуба.
Напомним, 15 ноября минское «Динамо» у себя дома примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 19:10 мск.
- 12 ноября 2021
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