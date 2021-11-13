Шикарный скоростной проход Кейна перед шайбой «Чикаго» в ворота «Аризоны»
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Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн совершил красивейший сольный проход перед шайбой форварда клуба Алекса Дебринкэта.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Чикаго».
Кейн ассистировал Дебринкэту на 6-й минуте второго периода, быстро ворвавшись в зону соперника. Он обыграл двух защитников и с неудобной стороны переправил шайбу Алексу, который открыл счёт в матче.
Вратарь «Аризоны» Скотт Уэджвуд был возмущён, что защитники так легко пустили Патрика в зону.
В итоге «Чикаго» обыграл «Аризону» со счётом 2:1. Вторую шайбу забросил форвард Дилан Строум, а Кейн записал себе второй балл результативности за матч.
За 11 игр регулярного чемпионата НХЛ Кейн набрал 15 (5+10) очков.
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