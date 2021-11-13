Фетисов ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин вечный рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос, побьёт ли нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге.

«Обгонит ли Овечкин Гретцки? Почему нет-то? У Саши один из лучших стартов в карьере. О чём разговор? Возраст не тот аргумент, который может быть возможным препятствием на пути к рекорду. Начало сезона — яркое тому подтверждение. Единственный, кто сейчас переживает — Уэйн Гретцки», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3), стал первой звездой дня в лиге. Также за счёт своего гола Александр вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ (742).

Александру нужно забросить ещё 153 шайбы, чтобы превзойти рекорд Гретцки (894).