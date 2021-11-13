Каменский: в нынешнем сезоне Овечкин должен обойти Ягра и войти в топ-3 лучших в НХЛ

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил голевые перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
«Саша установил очередной рекорд — вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Так держать! Поздравляю! Могу легко объяснить успех Овечкина: он очень сильно любит хоккей, забивать голы. Всегда серьёзно и профессионально готовится к сезону: в том числе проделывает огромную предсезонную подготовку, которую никто не видит. Не стоит забывать про партнёров в команде, куда же без них? Ну и талант, конечно. В нынешнем сезоне Овечкин обязательно должен обойти Ягра и войти в топ-3. Мы будем болеть! Желаю успехов!» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 13 ноября 2021
-
13:25
-
13:15
-
12:47
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:01
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:44
-
10:14
-
09:58
-
09:33
-
09:21
-
09:10
-
08:47
-
08:34
-
08:08
-
07:51
-
07:42
-
07:36
-
07:24
-
07:13
-
07:02
-
06:56
-
06:40
-
06:14
-
06:13
-
06:07
-
06:01
-
05:56