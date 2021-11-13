Каменский: в нынешнем сезоне Овечкин должен обойти Ягра и войти в топ-3 лучших в НХЛ

Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский оценил голевые перспективы форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Саша установил очередной рекорд — вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Так держать! Поздравляю! Могу легко объяснить успех Овечкина: он очень сильно любит хоккей, забивать голы. Всегда серьёзно и профессионально готовится к сезону: в том числе проделывает огромную предсезонную подготовку, которую никто не видит. Не стоит забывать про партнёров в команде, куда же без них? Ну и талант, конечно. В нынешнем сезоне Овечкин обязательно должен обойти Ягра и войти в топ-3. Мы будем болеть! Желаю успехов!» — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.