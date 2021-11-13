Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Швеция — Россия: 16-летний Мичков забил лакросс-гол на старте 2-го периода

Швеция — Россия: 16-летний Мичков забил лакросс-гол на старте 2-го периода
Комментарии

16-летний нападающий сборной России Матвей Мичков забросил шайбу в ворота Швеции на старте второго периода матча Кубка Карьяла.

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте ХК СКА.

На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг. Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Артём Галимов сравнял счёт уже на 26 минуте.

Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Новость по теме
Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021