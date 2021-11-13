Д. Соколов – об адаптации: тренер очень сильно начал доверять, и я это почувствовал

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Соколов, вызванный из фарм-клуба, поделился ожиданиями от тренировок с главной командой.
«Помогла ли ВХЛ адаптироваться в России? Да, появилась уверенность в себе. Тренер очень сильно начал доверять, и я это почувствовал. Что касается тренировочного процесса, почти одно и то же. Стараются делать как здесь.
Что сейчас говорят? Главное – это концентрация. Делать свою работу и всё. Если будем играть, то главное – не пропустить. Буду ли играть с «Куньлунем»? Пока не в курсе, не знаю.
В фарме я лучший снайпер, а здесь главное «не упустить», как найти баланс? Просто нужно делать свою работу, а потом всё придёт, рано или поздно. Сначала было непривычно, потому что много всяких нюансов, а сейчас уже более-менее всем всё понятно.
«Омские Крылья» – хорошая команда, хорошая атмосфера в команде, общими усилиями тренеры и руководство смогли её наладить. Коллектив очень хороший, тренерский штаб. Всё прекрасно, ребята работают, стараются. Есть упорные матчи.
Буду ли на «Куньлунь» настраиваться по-особенному? Нет, всё будет как обычно», – цитирует Соколова официальный сайт «Авангарда».
- 13 ноября 2021
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