Шестёркин получил травму в матче с «Коламбусом». Одноклубник толкнул на него Тексье

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин не смог доиграть матч до конца. В конце третьего периода на Шестёркина упал форвард «Блю Джекетс» Александр Тексье, которого толкнул защитник «Рейнджерс» Патрик Немет. Всё произошло в тот момент, когда по воротам «Рейнджерс» производил бросок защитник Владислав Гавриков. Тексье смог подправить шайбу в ворота, после чего ударил Шестёркина по голове, и Игорь получил повреждение. Арбитры засчитали взятие ворот, а Игорь был вынужден замениться на Александра Георгиева.

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