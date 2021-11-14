Сборная Финляндии представила форму, в которой выступит на Олимпийских играх 2022 года

Твиттер-аккаунт Федерации хоккея Финляндии опубликовал форму национальной команды, в которой она выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



Свитеры выполнены в классических цветах: бело-синем и тёмно-синем.

Источник: твиттер-аккаунт Федерации хоккея Финляндии.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Сборная Финляндии на предварительном этапе сыграет в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Встречи группы пройдут с 9 по 13 февраля.



Ранее сообщалось, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.



В НХЛ заявили, что в случае подписания соглашения лига может сохранить за собой право запретить хоккеистам ехать в Пекин. Поводом для этого может послужить ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также возникновение угрозы здоровью и безопасности игроков НХЛ или любая другая причина, которая может потребовать такого решения.