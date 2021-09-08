У России самые сильные фланги? Лучшие нападающие, которых мы можем увидеть на Олимпиаде

Мы уже рассматривали, кого из лучших вратарей и защитников мы сможем увидеть на Олимпиаде в Пекине в случае приезда игроков из НХЛ. Теперь настало время представить, какие элитные нападающие меньше чем через полгода выйдут на лёд в столице Поднебесной.

Томаш Татар (Словакия)

На сегодняшний день Томаш является лучшим словацким нападающим, и его отсутствие в составе национальной команды в матчах решающего этапа квалификации к Олимпийским играм немного удивило. Тем не менее и без Татара сборная Словакии добилась путёвки в Пекин, и в столице Китая новичок «Нью-Джерси» точно должен появиться.

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После не самого удачного сезона в «Монреале» Томашу ещё нужно будет вернуться на прежний уровень, но в то, что тренерский штаб словаков откажется от него перед Играми, верится с трудом.

Николай Элерс, Оливер Бьёркстранд (Дания)

Датчане впервые в истории преодолели порог квалификации и пробились в главный турнир Олимпиады, и немалая заслуга в этом принадлежит дуэту нападающих из «Виннипега» и «Коламбуса». С девятью очками Элерс, отдавший четыре голевые передачи и забросивший пять шайб, включая одну в решающем матче с Норвегией, стал лучшим бомбардиром финального раунда квалификации. Бьёркстранд, игравший с Николаем в одном звене, был чуть менее результативен, набрав пять (3+2) очков. Без их помощи в Пекине датская сборная точно не обойдётся.

Леон Драйзайтль, Тим Штюцле (Германия)

«Харт», «Арт Росс», «Тед Линдсей Эворд» — лет 10 назад представить, что все эти награды соберёт немецкий игрок, было невозможно. А сегодня Леон Драйзайтль претендует на них едва ли не каждый год и уже успел собрать этот комплект по итогам сезона-2019/2020. Разумеется, в Германии связывают огромные надежды с самым ярким хоккеистом в истории страны, который помог сборной отобраться на закончившуюся для немцев серебром Олимпиаду-2018 и теперь сам сможет принять участие в Играх.

Леон Драйзайтль Фото: Martin Rose/Getty Images

Кроме Леона, лидером национальной команды может стать игрок, у которого есть потенциал, чтобы превзойти его достижения – Тим Штюцле. 19-летний нападающий уже провёл целый сезон в НХЛ и набрал 29 очков в 53 матчах. Неплохой результат, учитывая возраст Штюцле и команду, за которую он играет,– «Оттаву».

Тим ещё ни разу не вызывался во взрослую сборную Германии, но вероятность его дебюта в Пекине очень высока.

Кевин Фиала, Нино Нидеррайтер, Тимо Майер, Нико Хишир (Швейцария)

Два с половиной года назад «Миннесота» обменяла Микаэля Гранлунда в «Нэшвилл» на Кевина Фиалу и не прогадала – за это время финн слегка сник в «Предаторз», заметно сбавив в результативности, а швейцарец, напротив, расцвёл и быстро стал лидером атаки «дикарей». На сегодняшний день это самый результативный (и, что не менее важно, стабильный) нападающий «крестоносцев».

Другой игрок, связанный с «Уайлд», — Нино Нидеррайтер – свои лучшие годы, кажется, проводил именно в «штате хоккея», в 2016 году попав в сборную Европы на Кубок Мира. Далеко не факт, что Нино оказался бы там сейчас – он бодро играл в «Каролине» первое время после обмена, но в последние два года показывал средний уровень игры: относительно неплохо проводил регулярки, а затем проваливал плей-офф. Но сборной он в любом случае пригодится.

То же самое касается и Нико Хишира с Тимо Майером. У обоих были довольно неплохие показатели два-три года назад, но затем в их игре наблюдался регресс. И если у Хишира нестабильность ещё можно списать на травмы, то вот спад Майера, как, в принципе, и всего «Сан-Хосе» объяснить тяжело.

Сборная Чехии

Чехия открывает список сборных, у которых не будет недостатка в атакующих игроках. За голы у чехов будут отвечать один из лучших снайперов НХЛ Давид Пастрняк, Томаш Гертл и Якуб Врана, раззабивавшийся после обмена в «Детройт». Ассистентов для них также хватает. Здесь и Ондржей Палат, не затерявшийся в полной звёзд «Тампе», и Якуб Ворачек, который теперь будет снабжать передачами игроков «Коламбуса», и юный талант Мартин Нечас, уже входящий в число лидеров дерзкой «Каролины».

Не стоит также забывать и про ветерана Давида Крейчи, уход которого наверняка прочувствует на себе «Бостон». 35-летний форвард всё ещё будет претендовать на место в топ-6 сборной, даже несмотря на уход из НХЛ. Также в национальную команду наверняка попадут Доминик Кубалик и Филип Задина.

Все вышеперечисленные игроки могут выходить в большинстве, а вот для спецбригады меньшинства, кроме Гертла и Нечаса, подойдут Томаш Носек, Павел Заха или Радек Факса.

Сборная Финляндии

В первое звено финнов на Олимпиаде совершенно точно должны попасть один из лучших двусторонних центров НХЛ Александр Барков и Микко Рантанен, вместе с Натаном Маккинноном и Габриэлем Ландескогом наводящий ужас на защитные линии соперников «Колорадо». Во втором точно окажется связка из «Каролины» Себастьян Ахо – Теуво Терявяйнен. В центре третьего наверняка появится Роопе Хинц, а справа от него сыграет Каспери Капанен.

Александр Барков Фото: Anna Sergeeva/Getty Images

Распределение мест на левом фланге пока не так очевидно, но там могут сыграть Микаэль Гранлунд, Йоонас Донской, Патрик Лайне, Янне Куокканен, Йоэль Армиа и Эрик Хаула. Последние двое также могут сыграть на фланге и в центре соответственно, поэтому не исключено, что все они по итогу окажутся в составе. При этом на место в центре также будет всерьёз претендовать новичок «Каролины» Еспери Котканиеми, а на правом фланге – Ессе Пульюярви.

Сборная Швеции

У шведов уйма качественных центральных нападающих – Элиас Петтерссон, Никлас Бекстрём, Мика Зибанеджад, Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Йоэль Эрикссон Эк, Вильям Карлссон, Александер Веннберг. Вероятно, кто-то из них, как, например, Линдхольм, который может сыграть справа, будет задействован на фланге.

При этом и крайних форвардов у «Тре крунур» достаточно – Габриэль Ландеског, Вильям Нюландер, Филип Форсберг и Андре Бураковски наверняка окажутся в заявке в Пекин.

В числе ещё не названных претендентов тоже есть несколько примечательных хоккеистов. К примеру, Патрик Хёрнквист, который, казалось, начал угасать в «Питтсбурге», но провёл относительно неплохой сезон в «Флориде», Виктор Олофссон, пытавшийся вместе с Сэмом Райнхартом тянуть на себе мёртвую атаку «Баффало», а также некогда забивные Виктор Арвидссон и Рикард Ракелль, переживающие не лучшие времена, но всё ещё способные вернуться на прежний уровень.

Сборная США

Для тренерского штаба «звёздно-полосатых» во главе с Майком Салливаном практически на 100% очевиден выбор в центральную ось – Остон Мэттьюс, Джек Айкел (если будет здоров) и Джо Павелски слишком сильно выделяются на фоне остальных игроков на этой позиции. На оставшиеся два места будут претендовать один из лидеров «Айлендерс» Брок Нельсон, второй центр «Каролины» Винсент Трочек и Эндрю Копп из «Виннипега», который лучше многих американских игроков играет на вбрасываниях, часто выходит в спецбригаде меньшинства и к тому же провёл самый результативный сезон в карьере.

По краям всё также солидно – Макс Пасиоретти, Джей Ти Миллер, Джейк Гюнцель и Джонни Годро являются основными кандидатами на места слева, а Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт, Брок Бёзер и Блейк Уилер – справа.

При этом ближайший резерв американцев тоже впечатляет – Джонатан Маршессо, Кайл Коннор, Ти Джей Оши, братья Мэттью и Брэди Ткачуки, Брайан Раст, Конор Гарланд, Джоэль Фараби и Джейсон Робертсон также будут до последнего претендовать на поездку в Китай.

Сборная России

Как уже неоднократно было сказано, самая большая проблема сборной России кроется в центральной линии нападения. И полагаться там тренерский штаб будет на возрастных исполнителей – Евгения Малкина, который, к сожалению, в последние годы проводит неудачные отрезки с учащающейся периодичностью, но при этом всё равно является сильнейшим из доступных российских игроков на этой позиции, и Вадима Шипачёва, у которого не задалось в НХЛ, но в нашем чемпионате он имеет статус суперзвезды. Остальные места займёт кто-то из менее мастеровитых, но не менее трудоспособных игроков. Артём Анисимов, Владислав Наместников, Иван Барбашёв – главные кандидаты.

Зато выбор среди крайних нападающих у россиян будет одним из лучших, если не абсолютно лучшим. Никита Кучеров, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Денис Гурьянов, Александр Барабанов – практически готовый набор хоккеистов, которые могут создать серьёзную угрозу соперникам. Эта угроза может стать ещё сильнее, если свои проблемы со здоровьем решат Александр Радулов и Владимир Тарасенко.

При этом не стоит списывать со счетов Никиту Гусева, на котором абсолютно точно рано ставить крест, и Григория Денисенко, неплохо смотревшегося во время редких появлений в составе «Флориды» в концовке предыдущей регулярки.

И для сдерживающего звена у нас также есть достойные игроки. Помимо Барбашёва, с чекерскими функциями отлично справятся Яков Тренин, закрепившийся в «Нэшвилле», и Валерий Ничушкин, который возродил карьеру в «Колорадо». К тому же все трое могут выстрелить и в атаке.

Сборная Канады

В сборной Канады ситуация противоположная. У «кленовых» огромный выбор в центре, но не так много элитных исполнителей по краям. Поэтому велика вероятность, что звенья атаки у канадцев будут состоять преимущественно из центрфорвардов – Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Патрис Бержерон, Брейден Пойнт, Марк Шайфли, Джон Таварес, Райан О’Райлли, Мэтью Барзал, Шон Кутюрье, Сэм Райнхарт и Ник Судзуки могли бы с лёгкостью занять хоть все места в основном составе.

Патрис Бержерон, Сидни Кросби и Брэд Маршан Фото: Dennis Pajot/Getty Images

Но, конечно же, несколько крайних форвардов всё-таки будут в заявке. Брэд Маршан, который наверняка воссоединится с Кросби и Бержероном, Митчелл Марнер, Джонатан Юбердо и Марк Стоун с большой вероятностью могут оказаться в Пекине.