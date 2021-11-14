Капризов не попал в ворота из убойной позиции в матче с «Вегасом»

В пятницу, 12 ноября, в Лас-Вегасе прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.



В середине первого периода отличную возможность для взятия ворот упустил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, не попав в ворота с убойной позиции. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.



В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 14 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «-2».



«Миннесота» также сегодня обыграла в гостях «Сиэтл» (4:2), а «Вегас» дома оказался сильнее «Ванкувера» (7:4). «Уайлд» занимают второе место в таблице Запада, набрав 20 очков после 14 матчей, «Вегас» — восьмой, имея в своём активе 18 баллов после 15 игр.