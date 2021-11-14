Кросби может принять участие в матче с «Вашингтоном» после отбывания карантина

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может вернуться в состав в предстоящем матче с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает официальный сайт НХЛ.



Капитан «пингвинов» был помещён в ковид-протокол после того, как 3 ноября сдал положительный тест на коронавирус, но теперь, отбыв карантин, готов снова выйти на лёд.



«Надо посмотреть, как пойдут дела, но он сегодня тренируется, так что назовём его статус «со дня на день». Надеюсь, что и Салливан будет в строю в Вашингтоне, если всё пойдёт согласно плану», — сообщил помощник главного тренера клуба Тодд Рирден.



Кросби в нынешнем сезоне принял участие в одной встрече с «Нью-Джерси» (2:4), не отличившись результативными действиями при показателе полезности «-3».



Матч между «Пингвинз» и «Кэпиталз» пройдёт в понедельник, 15 ноября. Стартовое вбрасывание — в 3:00 по московскому времени.