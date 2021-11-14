Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

С. Зубов: желаю Мичкову поменьше читать интернет. Хочется, чтобы Матвей продолжал расти

С. Зубов: желаю Мичкову поменьше читать интернет. Хочется, чтобы Матвей продолжал расти
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов после победы над Чехией (5:2) на Кубке Карьяла прокомментировал игру некоторых хоккеистов команды.

«В эпизоде с третьим голом шайба попала под коленку вратарю, она немного застряла, наверное, было движение клюшкой… Но забил у нас Мичков — наш самый молодой игрок. Хотелось бы, чтобы Матвей продолжал расти. Желаю ему продолжать идти вперёд, поменьше читать и смотреть интернет. Считаю, что Мичков готов играть определённые матчи на высшем уровне. Он неплохо видит площадку, у него отличный бросок.

Дима Воронков сыграл неплохо, но считаю, может играть лучше на взрослом уровне, если мы говорим о прицеле на Олимпиаду. Елесин, считаю, может побороться за место.

Тяжело было перестроиться, недостаточно было времени узнать ребят, но в итоге получилось, ребята молодцы, что услышали нас и провели великолепную игру. Могли зацепить игру со шведами, сказались одна-две лишние ошибки. Отличная организация, весь турнир на высоком уровне», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Российская молодёжь раскатала чехов! Есть первая победа в олимпийском сезоне Российская молодёжь раскатала чехов! Есть первая победа в олимпийском сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021