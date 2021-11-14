С. Зубов: желаю Мичкову поменьше читать интернет. Хочется, чтобы Матвей продолжал расти

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов после победы над Чехией (5:2) на Кубке Карьяла прокомментировал игру некоторых хоккеистов команды.



«В эпизоде с третьим голом шайба попала под коленку вратарю, она немного застряла, наверное, было движение клюшкой… Но забил у нас Мичков — наш самый молодой игрок. Хотелось бы, чтобы Матвей продолжал расти. Желаю ему продолжать идти вперёд, поменьше читать и смотреть интернет. Считаю, что Мичков готов играть определённые матчи на высшем уровне. Он неплохо видит площадку, у него отличный бросок.



Дима Воронков сыграл неплохо, но считаю, может играть лучше на взрослом уровне, если мы говорим о прицеле на Олимпиаду. Елесин, считаю, может побороться за место.



Тяжело было перестроиться, недостаточно было времени узнать ребят, но в итоге получилось, ребята молодцы, что услышали нас и провели великолепную игру. Могли зацепить игру со шведами, сказались одна-две лишние ошибки. Отличная организация, весь турнир на высоком уровне», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.