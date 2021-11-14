Российская молодёжь раскатала чехов! Есть первая победа в олимпийском сезоне

У команды Сергея Зубова здорово сработало большинство, а за её игру точно не было стыдно.

Первые два матча на Кубке Карьяла сложились для сборной России неудачно. Сперва поражение от финнов и слабое меньшинство, затем более интересный матч со шведами. Тоже проигранный, но запомнившийся роскошным лакросс-голом 16-летнего Матвея Мичкова. Пожалуй, это и был самый позитивный момент за обе встречи. Руководит сборной в итоге Сергей Зубов, так как Олег Знарок приболел и даже не полетел в Хельсинки, а Олег Браташ покинул расположение национальной команды по семейным обстоятельствам.

«В первом периоде у меня был момент, который должен был забивать – шайба не совсем легла на крюк. Во втором моменте, когда забил, всё сложилось как надо, она легла на крюк, я решил попробовать – здорово, что так получилось. Считаю, нашей команде это помогло, второй гол сразу же забили, эмоциональный подъём был после этой шайбы.

Я даже не помню, когда стало получаться. Если долго мучиться, что-нибудь получится, можно отработать этот навык. Этот момент посвящаю семье – маме, папе, брату, которые верили в меня», – прокомментировал свой гол талантливый Мичков, представляющий систему СКА.

В отчётном матче с чехами в воротах россиян снова появился Дмитрий Шугаев, игравший с финнами. Голкипер череповецкой «Северстали» выглядел здорово, а партнёры по команде поддержали его результативными комбинациями, наказав чехов за удаления.

Сперва россияне закрепились в зоне, Никишин сделал перевод на левый край, Елесин подстроился и мощно зарядил в дальнюю девятку — Лукеш не дотянулся.

Во втором голе после удаления Коусала наши хоккеисты выиграли борьбу у лицевого борта, Хуснутдинов с правого края прострелил на пятак — Воронков подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. 2:0 – с таким счётом сборная России выиграла первый период у Чехии. Кстати, у Филипа Пешана тоже довольно молодой и экспериментальный состав. Тем интереснее было с ней играть.

Во второй двадцатиминутке коллектив Сергея Зубова увеличил своё преимущество. Россияне выиграли борьбу в чужой зоне. Мичков подобрал отскок и бросил с отрицательного угла — шайба застряла в амуниции голкипера, а Воронков протолкнул её в цель, оформив дубль.

В сложившейся ситуации россиянам нужно было сыграть грамотно по счёту. 3:0 в середине второго периода и всего матча – отличный задел. Но россияне не собирались останавливаться и сбавлять обороты. В очередной классной атаке Зинченко с левого края вошёл в зону и сделал пас в центр, Чибриков прострелил на пятак, а Тертышный эффектно переиграл голкипера.

Тренерский штаб чехов не выдержал и произвёл замену вратаря – на льду появился Петр Квача. И, похоже, это немного помогло. Чехи взбодрились и отыграли одну шайбу. Воронков схлопотал две минуты, Ржепик стянул на себя двух соперников и прострелил, шайба отскочила на дальнюю штангу, а Странски технично перебросил Шугаева.

В третьем периоде российские хоккеисты старались не лезть на рожон, а чехи, учитывая тот факт, что накануне играли поздний матч, заметно подустали, хотя старались поджимать россиян. И это вылилось во второй гол. Флек здорово поборолся у лицевого борта и сделал передачу, Каше подхватил шайбу и с острейшего угла поразил ворота соперника. С 4:0 счёт стал 4:2 – не особо приятно.

Соперник пошёл ва-банк, заменил голкипера на шестого полевого хоккеиста, в итоге пропустив от Галимова в пустые ворота.

В конце у ворот чехов началась заварушка с участием Воронкова, у соперника сдали нервы. 5:2 – победа сборной России, которая одержала первую официальную победу в олимпийском сезоне.