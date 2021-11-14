Р. Ротенберг — о 17-летнем Грудинине: он как Лионель Месси, только чуть поменьше

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг поделился мнением об игре защитника Владимира Грудинина.

«За эту неделю проделано очень много работы. Ребята молодцы. Сегодня увидели, как мы прогрессировали по ходу турнира, была задача проверить как можно больше ребят. Многие даже в клубах КХЛ получают мало игрового времени, а здесь решили дать максимальную возможность игрокам 2002, 2003 и 2004 года рождения.

Например, рекорд Овечкина по возрасту побил не только Мичков, но и Грудинин. Он гол не забил, но сыграл хорошо, не то слово, фантастика! Он как Лионель Месси, только чуть поменьше, при этом он играет и катание хорошее. Чехи улетали на трибуны как в мультике «Шайбу, шайбу», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.