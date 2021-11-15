Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина до трёх шайб
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль увеличил отрыв от форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ.
На данный момент у Драйзайтля 15 заброшенных шайб в 14 встречах. Овечкин, который находится на второй позиции, забросил только 12 шайб, но провёл 15 матчей в текущем сезоне. На третьем месте расположился американец Кайл Коннор из «Виннипег Джетс». На счету нападающего 11 голов в 14 играх.
Первое и второе место провели сегодня по матчу в НХЛ. Россиянин участвовал в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:1). Голов на его счету нет, но две результативные передачи нападающий в свой актив записал.
Немец же сегодня сыграл с «Сент-Луисом» (5:4). Именно гол и ассист форварда помогли команде одержать победу.
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