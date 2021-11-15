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36-летний Гецлаф в 16 матчах сезона набрал столько же очков, сколько за весь прошлый сезон

36-летний Гецлаф в 16 матчах сезона набрал столько же очков, сколько за весь прошлый сезон
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Тревор Зеграс (дубль), Сонни Милано, Адам Хенрик и Сэм Стил. У гостей отличился Нильс Хёгландер. Василий Подколзин очков не набрал.

Нападающий хозяев Райан Гецлаф отдал две результативные передачи в матче. Во втором периоде на 3-й минуте на Тревора Зеграса и на 19-й минуте третьего периода на Адама Хенрика.

Таким образом, 36-летний Гецлаф набрал 17 очков в 16-ти играх. В прошлом же сезоне хоккеист набрал столько же очков в 48 встречах.

Летом канадский нападающий продлил контракт с «Анахаймом» на один год. Текущий сезон стал для него 17-м в НХЛ. Всю карьеру в лиге он отыграл за «Анахайм».

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