Мэттью Ткачук — о капитанстве Брэди в «Оттаве»: летом капитан — это моя мама

Нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук рассказал, о чём он говорил на льду со своим братом Брэди Ткачуком во время матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой» (4:0).

«В первый раз увидел его с капитанской нашивкой, мы посмеялись. В глубине души он знает, что летом, когда мы дома, рулю всё равно я. Он может быть капитаном в своей команде, тут он меня сделал. Я в своей команде не капитан. Но он знает, кто капитан летом. Вообще-то, это моя мама», — приводит слова Мэттью Ткачука журналистка Хэйли Салвиан.

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Оттава Сенаторз» принимала «Калгари Флэймз». Матч завершился крупной победой гостей со счётом 4:0.

В составе «Калгари» отличились Эндрю Манджапане, Расмус Андерссон, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.