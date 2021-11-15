Коннор Макдэвид набрал 132 очка в 70 играх, начиная со старта прошлого сезона НХЛ
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 132 очка в 70 последних матчах Национальной хоккейной лиги.
В последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4) Макдэвид набрал 2 (1+1) очка, которые позволили ему продлить результативную серию до 14-ти матчей.
В прошлом сезоне регулярки НХЛ Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 105 (33+72) очков в 56 матчах.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид является вторым бомбардиром лиги с 27 (10+17) очками в 14 матчах. Выше канадца располагается его одноклубник Леон Драйзатль, на счету которого 31 (15+16) балл результативности.
«Эдмонтон» располагается на первом месте в Западной конференции, имея в своём активе 22 очка в 14 играх.
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