Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид набрал 132 очка в 70 играх, начиная со старта прошлого сезона НХЛ

Коннор Макдэвид набрал 132 очка в 70 играх, начиная со старта прошлого сезона НХЛ
Комментарии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 132 очка в 70 последних матчах Национальной хоккейной лиги.

В последней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:4) Макдэвид набрал 2 (1+1) очка, которые позволили ему продлить результативную серию до 14-ти матчей.

В прошлом сезоне регулярки НХЛ Макдэвид стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 105 (33+72) очков в 56 матчах.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Коннор Макдэвид является вторым бомбардиром лиги с 27 (10+17) очками в 14 матчах. Выше канадца располагается его одноклубник Леон Драйзатль, на счету которого 31 (15+16) балл результативности.

«Эдмонтон» располагается на первом месте в Западной конференции, имея в своём активе 22 очка в 14 играх.

Новость по теме
«Эдмонтон» забросил 2 шайбы за 8 секунд в игре с «Сент-Луисом». Обе — в равных составах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021