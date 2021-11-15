Вайсфельд: в «Динамо» Яшкин играл с Шипачёвым, в «Аризоне» таких партнёров особо не видно

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о том, почему у чешского нападающего клуба НХЛ «Аризона Койотс» Дмитрия Яшкина не складывается игра в Северной Америке.

«У каждого свои приоритеты, разные уровни притязания. Человек хочет играть в НХЛ, Дмитрий поехал за мечтой. Почему не получается так, как в «Динамо»? Потому что разные роли в команде, всё-таки общий уровень в североамериканской лиге повыше. Есть много разных обстоятельств. В «Динамо» он играл с отличным плеймейкером Вадимом Шипачёвым, а в «Аризоне» таких партнёров у него особо не видно. Желаю Дмитрию поскорее восстановиться от травмы и найти свою игру», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.