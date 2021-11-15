Рашевский: во время серии проигрышей Кудашов рассказывал нам поучительные стихи

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал о том, как главный тренер команды Алексей Кудашова читал стихи хоккеистам.

«У нас как-то была серия проигрышей, и на следующий день после каждой игры перед тренировкой Кудашов рассказывал поучительные стихи, из которых можно вынести для себя немало полезного. Авторов не помню, но есть что для себя взять», — приводит слова Рашевского ТАСС.

Напомним, нападающий Дмитрий Рашевский набрал в 27 играх текущего сезона регулярного чемпионата КХЛ 22 (14+8) балла результативности.

На данный момент московское «Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Алексея Кудашова набрали 34 очка в 27 матчах сезона.