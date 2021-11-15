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Защитник «Нэшвилла» избежал дисквалификации за жёсткий приём против Яшкина

Защитник «Нэшвилла» избежал дисквалификации за жёсткий приём против Яшкина
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Защитник «Нэшвилл Предаторз» Марк Боровецки не получил длительную дисквалификацию из-за инцидента в матче с «Аризоной Койотс» (4:1), сообщает пресс-служба департамента безопасности игроков НХЛ.

Напомним, 32-летний защитник применил грубый силовой приём против нападающего Дмитрия Яшкина. Форвард получил удар в колено, покинув лёд до конца встречи.

Ранее сообщалось, что чешский форвард может пропустить остаток сезона из-за травмы.

В текущем сезоне Яшкин провёл 12 матчей и набрал в них одно очко за результативную передачу. После 15 матчей «Аризона» одержала только одну победу, а всего у «Койотс» три очка и она замыкает таблицу Западной конференции.

В следующем матче «Аризона» сыграет в гостях с «Сент-Луис Блюз» 17 ноября.

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Источник: Яшкин пропустит остаток сезона НХЛ из-за травмы
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