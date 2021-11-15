КХЛ отложила дисквалификацию Брэндона Ипа из-за представителей ИИХФ на матчах «Куньлуня»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение об изменении срока вступления в силу наказания форварда «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа за удар в голову игрока «Авангарда» Владимира Брюквина, сообщает официальный сайт КХЛ.
Принимая во внимание, что представители ИИХФ будут наблюдать за ходом матчей команды «Куньлунь Ред Стар» 15 и 17 ноября 2021 года, по результатам которых будет решаться вопрос об участии сборной Китая на Олимпиаде в Пекине, СДК принял решение установить дату вступления в силу решения о двухматчевой дисквалификации игрока «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Ипа – 18 ноября 2021 года.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Напомним, встреча завершилась победой омского «Авангарда» со счётом 5:0. «Куньлунь» в ближайших матчах дома встретится с «Амуром» (сегодня, 15 ноября, 19:30 мск) и «Авангардом» (17 ноября, 19:30 мск).
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