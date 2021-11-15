«Металлург» потерпел третье поражение подряд, в овертайме уступив «Трактору»

«Трактор» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».



Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов с передачи Джоша Карри. Чибисов убежал по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол Вилла. На 31-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Трактора» Лукаш Седлак, ему ассистировали Ник Бэйлен и Никита Тертышный. Челябинцы выиграли вбрасывание, Бэйлен от синей линии бросил низом — Седлак на пятаке подставил клюку и переправил шайбу в сетку.



Вперёд подопечных Анвара Гатиятулина вывел на 33-й минуте форвард Никита Тертышный. Голевая передача на счету Бэйлена, который подключился к атаке и сделал передачу на Тертышного. Тот принял шайбу, выдержал паузу и с близкого расстояния пробил Кошечкина. На 50-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Брендана Лайпсика. Голевой пас сделал Николай Голдобин.



В овертайме победный гол забил Ник Бэйлен.



«Трактор» набрал 46 очков после 30 матчей, занимая второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» продолжает лидировать на Востоке, имея 47 баллов после 28 игр.