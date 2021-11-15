Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, в овертайме уступив «Трактору»

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, в овертайме уступив «Трактору»
Комментарии

«Трактор» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова».

Счёт в матче на 19-й минуте открыл нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов с передачи Джоша Карри. Чибисов убежал по левому флангу и с кистей бросил в дальний угол Вилла. На 31-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Трактора» Лукаш Седлак, ему ассистировали Ник Бэйлен и Никита Тертышный. Челябинцы выиграли вбрасывание, Бэйлен от синей линии бросил низом — Седлак на пятаке подставил клюку и переправил шайбу в сетку.

Вперёд подопечных Анвара Гатиятулина вывел на 33-й минуте форвард Никита Тертышный. Голевая передача на счету Бэйлена, который подключился к атаке и сделал передачу на Тертышного. Тот принял шайбу, выдержал паузу и с близкого расстояния пробил Кошечкина. На 50-й минуте гости сравняли счёт благодаря усилиям Брендана Лайпсика. Голевой пас сделал Николай Голдобин.

В овертайме победный гол забил Ник Бэйлен.

«Трактор» набрал 46 очков после 30 матчей, занимая второе место в таблице Восточной конференции. «Металлург» продолжает лидировать на Востоке, имея 47 баллов после 28 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Чибисов (Карри) – 18:51' (5x5)   1:1 Седлак (Бэйлен, Тертышный) – 30:20' (5x5)   2:1 Тертышный (Бэйлен) – 32:12' (5x5)   2:2 Лайпсик (Голдобин) – 50:00' (5x5)   3:2 Ткачёв (Бэйлен, Седлак) – 60:34' (4x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021