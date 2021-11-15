Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ не накажет Кросби за жёсткий приём против защитника «Вашингтона»

НХЛ не накажет Кросби за жёсткий приём против защитника «Вашингтона»
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В одном из эпизодов встречи форвард «пингвинов» Сидни Кросби совершил жёсткий приём против защитника столичного клуба Мартина Фегервары.

Как сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл, к канадскому нападающему не будет применено дополнительных санкций. Во время игры Кросби не был удалён за данный эпизод.

Отметим, что этот матч стал вторым для 34-летнего форварда в нынешнем сезоне. Он не набрал результативных баллов при показателе полезности «-4».

«Питтсбург» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, после 14 матчей набрав 14 очков. «Вашингтон» — третий на Востоке, набрав 22 балла после 15 игр.

Новость по теме
Кросби жёстко кинул молодого защитника «Вашингтона» на борт. Тот сильно ударился головой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021