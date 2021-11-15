НХЛ не накажет Кросби за жёсткий приём против защитника «Вашингтона»
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В одном из эпизодов встречи форвард «пингвинов» Сидни Кросби совершил жёсткий приём против защитника столичного клуба Мартина Фегервары.
Как сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл, к канадскому нападающему не будет применено дополнительных санкций. Во время игры Кросби не был удалён за данный эпизод.
Отметим, что этот матч стал вторым для 34-летнего форварда в нынешнем сезоне. Он не набрал результативных баллов при показателе полезности «-4».
«Питтсбург» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, после 14 матчей набрав 14 очков. «Вашингтон» — третий на Востоке, набрав 22 балла после 15 игр.
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