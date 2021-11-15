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Форвард «Сибири» Чесалин принёс журналистам пиццу после матча с «Нефтехимиком»

Форвард «Сибири» Чесалин принёс журналистам пиццу после матча с «Нефтехимиком»
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Нападающий новосибирской «Сибири» Евгений Чесалин принёс журналистам пиццу в пресс-центр после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (3:2, бул.).

«Берём пример с лучших! Вдохновились Александром Овечкиным и после тяжёлой победы решили не только подкрепиться сами, но и подкрепить журналистов», – сообщил официальный твиттер-аккаунт «Сибири».

Напомним, на прошлой неделе капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также принёс пиццу журналистам, которые работали на базе команды.

«Сибирь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, после 28 матчей набрав 29 очков. В следующей встрече подопечные Андрея Мартемьянова сыграют в гостях с «Трактором» (17 ноября).

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